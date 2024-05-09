Haberler TFF 2. Lig Play-off turu başlıyor

Play-off turu başlıyor

2. Lig’de play-off 1. Turu, bugün tek maç eleme usulüne göre oynanacak 4 maçla başlıyor. Karşılaşmalar, TFF YouTube’da

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Play-off turu başlıyor

TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanacak 4 maçla başlayacak olan play-off 1. Turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Nefesleri kesecek olan 4 karşılaşma, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanacak 4 karşılaşma da Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KIRMIZI GRUP

15.30 Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir) 20.00 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

BEYAZ GRUP

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim) 20.00 Bucaspor 1928-Yeni Mersin İY (Yeni Buca)

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