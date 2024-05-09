Play-off turu başlıyor

TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanacak 4 maçla başlayacak olan play-off 1. Turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Nefesleri kesecek olan 4 karşılaşma, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanacak 4 karşılaşma da Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KIRMIZI GRUP

15.30 Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir) 20.00 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

BEYAZ GRUP

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim) 20.00 Bucaspor 1928-Yeni Mersin İY (Yeni Buca)