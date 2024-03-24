Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında Amed Sportif ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SPORTİF - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı 24 Mart Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Karşılaşma Amedspor'un resmi Youtube hesabından canlı yayınlanacak.