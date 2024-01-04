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Buca ‘duvar’ gibi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928, ligin ilk yarısındaki savunma performansıyla dikkat çekti. 18 maçlık periyotta 37 puan toplayıp kalesine adeta duvar ören İzmir ekibi, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Buca ‘duvar’ gibi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928, ligin ilk yarısındaki savunma performansıyla dikkat çekti. 18 maçlık periyotta 37 puan toplayıp kalesine adeta duvar ören İzmir ekibi, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece Bucaspor 1928, bu alanda TFF 2. Lig'in en iyi takımlardan birisi olmayı başardı. Bucaspor 1928, bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SOL BEK ARAYIŞINDA

Bucaspor 1928'de sezon sonuna kadar alacaklarının ödenmesine rağmen sözleşmesini tek taraflı fesheden Enes Alıç, kulüpten ayrılmıştı. Sarı-lacivertli kulüp Enes Alıç'tan sonra boşalan sol bek pozisyonu için transfer arayışına girdi.

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