Ali Mert Afyon'da

2. Lig ekibi Afyonspor, Somaspor'dan Ali Mert Aydın'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. 25 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Altınordu'dan yetişen Ali Mert; Niğde, Kütahya ve Diyarbekir formaları da giydi.
2. Lig ekibi Afyonspor, Somaspor'dan Ali Mert Aydın'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. 25 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Altınordu'dan yetişen Ali Mert; Niğde, Kütahya ve Diyarbekir formaları da giydi.