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Ikpeazu Körfez'e

Takımı Ertuğrul Sağlam'a emanet eden Kocaelispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeşil-siyahlılar, Konyaspor'da forma giyen Uche Ikpeazu'yu gündemine aldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Ikpeazu Körfez'e

Takımı Ertuğrul Sağlam'a emanet eden Kocaelispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeşil-siyahlılar, Konyaspor'da forma giyen Uche Ikpeazu'yu gündemine aldı. 28 yaşındaki Ugandalı forvet için görüşmelerin başladığı bildirildi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ikpeazu'nun ayrılığa sıcak baktığı ifade edilirken; Konyaspor'un transferde kolaylık sağlamaya hazır olduğu öğrenildi. Geçen sezon transfer edilen 1.90 metrelik golcü, fizikli yapısıyla dikkat çekiyor. Ikpeazu, Süper Lig'de 15 maçta forma giydi. 1 asist yapmayı başardı.

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