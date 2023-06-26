Ikpeazu Körfez'e

Takımı Ertuğrul Sağlam'a emanet eden Kocaelispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeşil-siyahlılar, Konyaspor'da forma giyen Uche Ikpeazu'yu gündemine aldı. 28 yaşındaki Ugandalı forvet için görüşmelerin başladığı bildirildi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ikpeazu'nun ayrılığa sıcak baktığı ifade edilirken; Konyaspor'un transferde kolaylık sağlamaya hazır olduğu öğrenildi. Geçen sezon transfer edilen 1.90 metrelik golcü, fizikli yapısıyla dikkat çekiyor. Ikpeazu, Süper Lig'de 15 maçta forma giydi. 1 asist yapmayı başardı.