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2. Lig’de şampiyonluk günü

TFF 2. Lig'de Çorum FK ile Kocaelispor, bugün 1. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir. Isparta32 Spor'u konuk edecek Çorum FK, kazanırsa takipçisi Şanlıurfaspor'un sonucuna bakmadan adını 1. Lig'e yazdıracak. Afyonspor'la karşılaşacak Şanlıurfaspor'un yenilmesi durumunda Çorum ekibi her türlü sonuçta yine 1. Lig'e yükselecek. Kırmızı Grup'ta Bucaspor'un 6 puan önünde olan Kocaelispor da konuk edeceği Kastamonuspor'dan en az 1 puan aldığı durumda geçen sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar dönecek. Yeşil-siyahlılar, takipçisi Bucaspor 1928'in puan kaybı halinde bugün yenilmesi halinde bile 1. Lig vizesi alacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
2. Lig’de şampiyonluk günü
TFF 2. Lig'de Çorum FK ile Kocaelispor, bugün 1. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir. Isparta32 Spor'u konuk edecek Çorum FK, kazanırsa takipçisi Şanlıurfaspor'un sonucuna bakmadan adını 1. Lig'e yazdıracak. Afyonspor'la karşılaşacak Şanlıurfaspor'un yenilmesi durumunda Çorum ekibi her türlü sonuçta yine 1. Lig'e yükselecek. Kırmızı Grup'ta Bucaspor'un 6 puan önünde olan Kocaelispor da konuk edeceği Kastamonuspor'dan en az 1 puan aldığı durumda geçen sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar dönecek. Yeşil-siyahlılar, takipçisi Bucaspor 1928'in puan kaybı halinde bugün yenilmesi halinde bile 1. Lig vizesi alacak.
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