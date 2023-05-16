2. Lig’de şampiyonluk günü

TFF 2. Lig'de Çorum FK ile Kocaelispor, bugün 1. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir. Isparta32 Spor'u konuk edecek Çorum FK, kazanırsa takipçisi Şanlıurfaspor'un sonucuna bakmadan adını 1. Lig'e yazdıracak. Afyonspor'la karşılaşacak Şanlıurfaspor'un yenilmesi durumunda Çorum ekibi her türlü sonuçta yine 1. Lig'e yükselecek. Kırmızı Grup'ta Bucaspor'un 6 puan önünde olan Kocaelispor da konuk edeceği Kastamonuspor'dan en az 1 puan aldığı durumda geçen sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar dönecek. Yeşil-siyahlılar, takipçisi Bucaspor 1928'in puan kaybı halinde bugün yenilmesi halinde bile 1. Lig vizesi alacak.
TFF 2. Lig'de Çorum FK ile Kocaelispor, bugün 1. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir. Isparta32 Spor'u konuk edecek Çorum FK, kazanırsa takipçisi Şanlıurfaspor'un sonucuna bakmadan adını 1. Lig'e yazdıracak. Afyonspor'la karşılaşacak Şanlıurfaspor'un yenilmesi durumunda Çorum ekibi her türlü sonuçta yine 1. Lig'e yükselecek. Kırmızı Grup'ta Bucaspor'un 6 puan önünde olan Kocaelispor da konuk edeceği Kastamonuspor'dan en az 1 puan aldığı durumda geçen sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar dönecek. Yeşil-siyahlılar, takipçisi Bucaspor 1928'in puan kaybı halinde bugün yenilmesi halinde bile 1. Lig vizesi alacak.