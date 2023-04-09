Haberler TFF 2. Lig Balıkesirsporlu taraftarlar kendi futbolcularına saldırdı

Balıkesirsporlu taraftarlar kendi futbolcularına saldırdı

TFF 2. Lig’de mücadele veren Balıkesirspor'un deplasmanda 2-0 kaybettiği Uşakspor maçı dönüşü futbolcular ile taraftarlar arasında bir restoranda kavga çıktı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 01:24
Balıkesirsporlu taraftarlar kendi futbolcularına saldırdı
TFF 2. Lig'de mücadele veren Balıkesirspor'un deplasmanda 2-0 kaybettiği Uşakspor maçı dönüşü futbolcular ile taraftarlar arasında bir restoranda kavga çıktı.

Balıkesirspor, bugün deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup oldu. Balıkesirspor'da, bu skorun ardından düşme potasındaki en yakın takipçisi olan Uşakspor'la aradaki puan farkı 5'e yükseldi. Maçın ardından Balıkesirsporlu taraftarlar takımlarına büyük tepki gösterdi. Bu gerginliğin ardından Balıkesirspor kafilesi deplasman dönüşü Akhisar'daki bir restoranda yemek molası verdi. Kafileyi takip ederek Balıkesir'e dönmekte olan taraftarlar da aynı tesislerde durdu. İddiaya göre bu sırada taraftarların futbolculara tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular ile taraftarlar tekme tokat birbirine girdi. İki gruptan da yaralananlar oldu. Dinlenme tesisinde maddi hasar meydana geldi. Futbolculardan bazılarının kafileyi terk ettiği öğrenildi. Olaylarla ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.


Balıkesirspor Kulübü'nden saldırıya kınama

Öte yandan Balıkesirspor Kulübü yapılan saldırıyı kınayan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Köfteci Ramiz'de yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

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