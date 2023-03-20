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Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Batman Petrol ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:10
Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Batman Petrol - Amedspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Batman Petrol ile Amedspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BATMAN PETROL - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Batman Petrol - Amedspor maçı 20 Mart Pazartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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