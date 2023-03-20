Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Batman Petrol - Amedspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Batman Petrol ile Amedspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BATMAN PETROL - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Batman Petrol - Amedspor maçı 20 Mart Pazartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.