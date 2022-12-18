KOCAELİSPOR ANKARA DEMİRSPOR CANLI İZLE | Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Kocaelispor ile Ankara Demirspor kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Kocaelispor, topladığı 41 puanla ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor. 28 puan toplayan Ankara Demirspor ise 8. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı 18 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Mücadele FuchsSports YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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