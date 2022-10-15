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Bayburt Özel İdarespor Bursaspor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bayburt Özel İdarespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor maçını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:00
Bayburt Özel İdarespor Bursaspor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.

10. hafta maçında Bayburt Özel İdarespor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Bayburt Özel İdarespor, 1 puanla son sırada bulunuyor. 8 puanı bulunan Bursaspor ise 15. sırada yer alıyor.

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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