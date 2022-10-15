Bayburt Özel İdarespor Bursaspor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.

10. hafta maçında Bayburt Özel İdarespor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Bayburt Özel İdarespor, 1 puanla son sırada bulunuyor. 8 puanı bulunan Bursaspor ise 15. sırada yer alıyor.

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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