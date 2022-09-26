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TFF 3. Lig ekibi Elazığspor bu sezon ilk mağlubiyetini Ağrı 1970 Spor karşısında aldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona etkili bir başlangıç yapan ES Elazığspor bu sezonki ilk yenilgisini Ağrı 1970 Spor'a karşı aldı. Ayrıca Elazığspor ilk golünü de yine Ağrı ekibinden yemiş oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 17:01
TFF 3. Lig ekibi Elazığspor bu sezon ilk mağlubiyetini Ağrı 1970 Spor karşısında aldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona iyi başlayan ES Elazığspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini Ağrı 1970 Spor karşısında yaşadı. Elazığ temsilcisi, aynı zamanda bu sezonki ilk golünü de yine Ağrı ekibinden yedi.

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında ES Elazığspor, deplasmanda Ağrı 1970 Spor'a 1-0 mağlup oldu. Geride kalan 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlı ekip, ilk mağlubiyetini Ağrıspor karşısında alarak taraftarlarını üzerken, 86. dakikada yediği penaltı golüyle de bu sezon ilk defa ağları sarsılmış oldu. TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftayı 7 puanla 6. basamakta tamamlayan ES Elazığspor, 5. haftada evinde Çatalcaspor ile karşılaşacak.

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