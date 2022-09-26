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Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz takımın teknik direktörü Mesut Bakkal'a destek verdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kötü gidişat devam ederken kulübün başkanı Mehmet Uz'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Mehmet Uz, takımın teknik direktörü Mesut Bakkal'a gelen eleştiriler sonrası tecrübeli hocayı savundu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:53
Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz takımın teknik direktörü Mesut Bakkal'a destek verdi

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 6 hafta sonunda 2 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'a sahip çıktı. Kötü gidişatı masaya yatıran Mehmet Uz, "Lige iyi başlayamasak da biz iyi bir takımız. Transfer yasağı nedeniyle kadromuza takviyeler yapamadık, bu zor bir durum. Hocamızın kadroda hamle şansı az, bunun da farkındayız. Biz Mesut Bakkal hocamıza inanıyoruz. Eleştiriler mutlaka olacak ama biz yolumuza bakacağız. Mesut hocamıza olan güvenimizi kendisine de ilettik. Herkes işine odaklanmalı. Mutlaka kötü günler geride kalacaktır" diye konuştu.
Denizlispor milli aranın ardından bu hafta Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.

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