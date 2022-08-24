Hedef şampiyonluk

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, hafta sonu oynayacağı Kırklarelispor maçına hazırlanıyor. Takımın Teknik Direktörü Fırat Gül, "Beklenen, özlenen Kocaelispor sahada olacak. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.
TFF2. Lig ekibi Kocaelispor, hafta sonu oynayacağı Kırklarelispor maçına hazırlanıyor. Takımın Teknik Direktörü Fırat Gül, "Beklenen, özlenen Kocaelispor sahada olacak. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.