Bodrumspor kafilesinin Bayburt'ta kaldığı otele saldırı!

TFF 2. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt'a gitti.

Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil-beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti.