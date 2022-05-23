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Bodrumspor kafilesinin Bayburt'ta kaldığı otele saldırı!

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig'de play-off yarı final müsabakaları oynanacak. Bayburt Özel İdare Spor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bodrumspor'un bu kentte kaldığı otele bazı taraftarlar saldırıda bulundu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:22
Bodrumspor kafilesinin Bayburt'ta kaldığı otele saldırı!

TFF 2. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt'a gitti.

Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil-beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti.

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