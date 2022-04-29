Haberler TFF 2. Lig Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'dan şampiyonluk açıklaması!

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'dan şampiyonluk açıklaması!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde bitime 2 hafta kala şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor camiasında şampiyonluk sevinci yaşanıyor. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Tuncay Şanlı ise yaptığı açıklamada "Ben geldiğimde çocuklar bir hikaye yazıyordu, o hikayeyi tamamladılar. Güzel bir hikaye, sonu güzel bitti." ifadelerine yer verdi. İşte Şanlı'nın açıklamaları...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:24
Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'dan şampiyonluk açıklaması!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor.

10 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükselen Sakarya temsilcisi, şampiyonluk kupasına yarın evinde karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçının ardından kavuşacak.

Sakaryaspor, kupayla şehri dolaşarak şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaşacak.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun önemli olduğunu söyledi.

Başarının en büyük mimarlarının futbolcular olduğunu vurgulayan Şanlı, "Burada taraftarın, camianın, başkanın, yöneticilerin, belediye başkanımızın, tüm Sakarya halkının çok büyük emeği var. Benden önce Ercüment hoca buradaydı, ona da teşekkür etmek gerekir, çok büyük emeği var. Ben geldiğimde çocuklar bir hikaye yazıyordu o hikayeyi tamamladılar. Güzel bir hikaye, sonu güzel bitti." diye konuştu.

Şanlı başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, Sakaryalı olarak ekibin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.

BİRLİK VE BERABERLİK OLMA ZAMANI

Herkesi Sakaryaspor'a destek olmaya çağıran Şanlı, "Bir tane Sakaryaspor'umuz var. Ülke futboluna çok büyük hizmetler etmiş hem takım olarak hem de bireysel oyuncu olarak çok fazla oyuncu yetiştirmiştir. O yüzden o eski günlere dönme adına birlik ve beraberlik olma zamanı." dedi.

Şampiyonluk sevinciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Şanlı, "Anlatamazsınız, yaşamanız gerekiyor. Ben çok kısa süre yaşadım. Belki günlerce uyumadım, arkadaşlar, oyuncu grubu da biliyor. Onlar bizden daha stresliydi. Daha çok baskı altındaydı ama çok şükür... Uzun bir hikaye bu. Böyle tek bir kelimeyle anlatılacak bir şey değil ama şöyle söyleyeyim; çok üzüldük ama en çok sevinen biz olduk." ifadelerini kullandı.

"Bu şehirde birlik ve beraberlik, birbirine destek olduğu sürece başarılar gelir." diyen Tuncay Şanlı, "Hemen bir anda hedefe de kitlenmemek gerekiyor. Şu anda evet, bir üst lige çıktık. Burada önce kalıcı olmak, iyi bir planlama yapmak, aidiyet duygusu olan oyuncu grubunu da buraya katmak, altyapıdan da oyuncular çıkartmak gerekiyor. O yüzden bu da uzun bir süreç, kısa vadede çok büyük hedef koymamak gerekiyor ama Sakaryaspor'un olduğu yerde hedef vardır. Hem lige kalite, renk katacaktır hem de taraftarımızla farklı bir atmosfer olacak." şeklinde görüş belirtti.

KURT: İNŞALLAH BAŞLANGIÇ OLUR

Futbolcu Ümit Kurt da şampiyonluğun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şampiyonluğun başarıların başlangıcı olmasını dileyen Kurt, "İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Tabii ki geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşayan bir Sakaryaspor camiası vardı. Sezona başlarken çok demoralize olmuş, yaralanmış bir camia vardı çünkü finalde kaybetti bu camia. Neticesinde biz stresin, sorumluluğun altından, takım arkadaşlarımızla yönetimimizle Ercüment hocayla Tuncay hocamızla hep birlikte kalkmasını bildik. Şehre şampiyonluğu getirdik. Daha önce de şampiyonluklar yaşadım ama en güzeli buydu diyebilirim." diye konuştu.

Futbolcu Mehmet Yıldızaç da mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Anlatılmaz bir duygu. Hala şaşırıyoruz, inanılmaz bir mutluluk var üzerimizde. Şehrimiz, taraftarımız yanımızdaydı, destekliyordu bizi. Onlara da teşekkür etmek lazım. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Benim ve takım için güzel bir sezon geçti." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da seçim iptal edildi! Burak Elmas açıklama yapacak
Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?
Seçim iptali sonrası Albayrak'tan flaş paylaşım!
F.Bahçe'de rota Salih Özcan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Körfez’den dev adım
Şampiyona iPhone!
Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi | Pratik limonlu kek yapma yolları
29 Nisan 2022 Cuma hutbesi konusu ne?
Araf Suresinin anlamı nedir? Araf Suresi Arapça okunuşu | Araf Suresinin Türkçe meali
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Strasbourg - PSG maçı saat kaçta? Strasbourg - PSG maçı saat kaçta? 15:14
Sevilla - Cadiz maçı saat kaçta? Sevilla - Cadiz maçı saat kaçta? 15:09
Hamamcıoğlu ve Öztürk açıklamalarda bulundu! Hamamcıoğlu ve Öztürk açıklamalarda bulundu! 14:49
Menemenspor'un yeni hocası açıklandı! Menemenspor'un yeni hocası açıklandı! 14:47
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:44
F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 14:27
Daha Eski
Beşiktaş'ta 2 futbolcu takımdan ayrı çalıştı Beşiktaş'ta 2 futbolcu takımdan ayrı çalıştı 14:07
Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! İşte o rakam Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! İşte o rakam 13:36
Newcastle'dan Uğurcan Çakır hamlesi! Newcastle'dan Uğurcan Çakır hamlesi! 13:22
Seçim iptali sonrası Albayrak'tan flaş paylaşım! Seçim iptali sonrası Albayrak'tan flaş paylaşım! 13:14
F.Bahçe'de rota Salih Özcan! F.Bahçe'de rota Salih Özcan! 12:53
TFF açıkladı! Süper Lig'de yeni sezon... TFF açıkladı! Süper Lig'de yeni sezon... 12:12