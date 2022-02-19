Haberler TFF 2. Lig Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2. Beyaz Grupta heyecan oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Günün önemli maçında Eskişehirspor sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Türkiye futbol liglerinin iki köklü kulübü arasında oynanan maçın 90 dakikası 0-0 sona erdi.

Maçın ilk yarısında daha etkili oynayan daha fazla pozisyon bulan takım Zonguldak Kömürspor'du.

Gaziantep Bölgesi Klasman hakemlerinden Yakup Özhan'ın yönettiği karşılaşmada kırmızı-lacivertli ekip özellikle Embiya ve Ercüment Eray Ataklı ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

ŞENOL DEMİR TRİBÜNDEN İZLEDİ

Geçtiğimiz hafta Ankara Demirspor ile Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan maçta kırmızı kart gören Teknik Direktör Şenol Demir cezası nedeniyle maçı tribünden izlerken, takımın başında kulübede yardımcı antrenör Kenan Aşkar hazır bulundu.

Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 17'ye çıkarttı. Zonguldak Kömürspor ise 25 puan oldu.

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