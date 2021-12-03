Haberler TFF 2. Lig Galatasaray'dan ayrılan Ceyhun Müderrisoğlu Niğde FK'da!

Galatasaray'dan ayrılan Ceyhun Müderrisoğlu Niğde FK'da!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni pilot takımı Niğde FK'da teknik direktörlük görevine Ceyhun Müderrisoğlu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Müderrisoğlu'nun yardımcılığını Ahmet Görkem Görk'ün yürüteceği ifade edildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 14:35
Galatasaray'dan ayrılan Ceyhun Müderrisoğlu Niğde FK'da!

Galatasaray'ın yeni pilot takımı Niğde Anadolu FK'nın yeni teknik direktörü Ceyhun Müderrisoğlu oldu. Serik Belediyespor maçında ilk kez takımın başında çıkacak olan Müderrisoğlu'nun yardımcılığını Ahmet Görkem Görk yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Teknik Sorumluluğu görevine Ceyhun Müderrisoğlu getirildi. Hocamız, yarın saat 13.00 da Serik Belediyespor karşısında ilk resmi müsabakasına çıkacak. Hocamızın yardımcılığını Ahmet Görkem Görk yürütecek.'' ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllardır Galatasaray altyapısında görev yapan Müderrisoğlu, son olarak Akademi Antrenör Koordinatörü görevini üstlenmişti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Niğde Anadolu FK, 5 puanla 18. sırada, küme düşme hattında yer alıyor.


DİĞER
Taze aşıklar gecelerde... Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç müjdeyi verdi!
Vahşet denizin dibinde ortaya çıktı! 3,5 yıl önce kaybolan adamın iskeleti denizin dibinde aküye bağlı halde bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor