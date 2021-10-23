İnegölspor - Sakaryaspor: 0-5 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 2'nci Lig'de İnegölspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'a 5-0 yenildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
35'nci dakikada gelişen konuk takım atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Onur'un şutu golü getirdi: 0-1.
53'ncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa'ın şutu ağlarla buluştu: 0-2.
66'ncı dakikada ceza sahasına ortalanan topa yükselen Çağlayan'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-3.
78'inci dakikada ceza sahasına atılan topla buluşan Mustafa'ın vuruşu golü getirdi: 0-4.
87'nci dakikada ceza sahasına giren Furkan düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer Faruk'un vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.
90+4'üncü dakikada topla buluşan Umut'un vuruşu golü getirdi: 0-5.
Müsabaka deplasman ekibinin 5-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
TFF 2'nci Lig'de İnegölspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'a 5-0 yenildi.