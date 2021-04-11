Eyüpspor ve Manisaspor FK TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında GMG Kastamonuspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalan Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı.
Haftaya lig ikincisi Sakaryaspor'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e yükseldi.
GMG Kastamonusporlu oyuncular, karşılaşma öncesi Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkışları sırasında alkışlarla karşıladı.
TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti.
MANİSA DA BİLETİ KAPTI!
TFF 1. Lig'e yükselen ikinci takım ise Manisa FK oldu. Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1'inci Lig'e çıkmayı garantiledi.