Haberler TFF 2. Lig Eyüpspor ve Manisaspor FK TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

ve Manisaspor FK . Lig'e yükselmeyi garantiledi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında ile sahasında 0-0 berabere kalan , sezonun bitimine 5 hafta kala . Lig'e yükselmeyi garantiledi. Beyaz Grup'ta ise deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1'inci Lig biletini kaptı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 17:09 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 17:13
Eyüpspor ve Manisaspor FK TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında ile sahasında 0-0 berabere kalan , sezonun bitimine 5 hafta kala . Lig'e yükselmeyi garantiledi.

'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalan Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı.

Haftaya lig ikincisi 'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e yükseldi.

GMG Kastamonusporlu oyuncular, karşılaşma öncesi Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkışları sırasında alkışlarla karşıladı.

TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon 'e yükselme mücadelesi vermişti.

MANİSA DA BİLETİ KAPTI!

TFF 1. Lig'e yükselen ikinci takım ise Manisa FK oldu. Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1'inci Lig'e çıkmayı garantiledi.

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