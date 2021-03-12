Tarzan hata istemiyor

Teknik patron Özbalta: İpi göğüslemek için maçları kazanmaya devam edeceğiz.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:44Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana Türkiye'de liglerin tek namağlup takımı olarak liderlik koltuğundaki yerini koruyan Manisa FK şampiyonluğa artık çok yaklaştı. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Ligin ikinci yarısında gol yemediğimiz 6. karşılaşmayı geride bıraktık. Bu hedefi devam ettirmek istiyoruz. Gol yemeden goller atarak bir an önce ipi göğüsleme adına yolumuza devam edeceğiz. Sıkışık bir takvime girdik. Bu süreçten de kazanarak çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.