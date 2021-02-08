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tek attı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi , deplasmanından tek gollü galibiyetle döndü.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Kocaeli tek attı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi , deplasmanından tek gollü galibiyetle döndü. 12. Dakikada stoperi 'e baskı yapan Tahir topu kazandı. Kaleci Hasan, kendisini geçmek üzere olan Tahir'i düşürünce penaltı yaptırdı. Topun başına geçen Tahir, golü attı: 0-1. 45+3'te Çorum FK'nın golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kocaelispor puanını 38'e yükseltti. Çorum 26'da kaldı.
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