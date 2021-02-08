Kocaeli tek attı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor, Çorum FK deplasmanından tek gollü galibiyetle döndü.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:28Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor, Çorum FK deplasmanından tek gollü galibiyetle döndü. 12. Dakikada Çorum stoperi Abdülhamit'e baskı yapan Tahir topu kazandı. Kaleci Hasan, kendisini geçmek üzere olan Tahir'i düşürünce penaltı yaptırdı. Topun başına geçen Tahir, golü attı: 0-1. 45+3'te Çorum FK'nın golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kocaelispor puanını 38'e yükseltti. Çorum 26'da kaldı.