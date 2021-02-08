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nefes aldı

Ligde son 3 maçından beraberlikle ayrılan Tatangalar, 'nu 3-1'lik skorla mağlup etti. Golleri ve attı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:27 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Sakarya nefes aldı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekibi , 'nu konuk etti. Ligde son üç maçta , ve lider ile 1-1 berabere kalan Tatangalar, 'u 3 golle geçti. Geçen hafta göreve gelen Teknik Direktör , ilk galibiyetini aldı. İlk yarısı 0-0 biten maçın 48. dakikasında Ünsal perdeyi açtı. 66'da skora dengeyi getirdi. 76'de Tatangalar'ın golcüsü , bir daha fileleri sarstı: 2-1. 84. dakikada skoru ilan etti: 3-1. Yeşil-siyahlılar 40 puana çıktı. Tarsus 30 puanda kaldı.
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