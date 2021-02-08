Sakarya nefes aldı

TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:27Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekibi Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Ligde son üç maçta Serik, 1922 Konya ve lider Eyüp ile 1-1 berabere kalan Tatangalar, Tarsus'u 3 golle geçti. Geçen hafta göreve gelen Teknik Direktör Serdar Bozkurt, ilk galibiyetini aldı. İlk yarısı 0-0 biten maçın 48. dakikasında Berk İsmail Ünsal perdeyi açtı. 66'da Cem Aktaş skora dengeyi getirdi. 76'de Tatangalar'ın golcüsü Berk, bir daha fileleri sarstı: 2-1. 84. dakikada Oğuzhan Kayar skoru ilan etti: 3-1. Yeşil-siyahlılar 40 puana çıktı. Tarsus 30 puanda kaldı.