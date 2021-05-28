Marmara derbisi nefes kesecek

Türkiye'nin iki köklü kulübü Kocaelispor ile Sakaryaspor, 2. Lig play-off finalinde karşılaşıyor. İki dev çınar, TFF 1. Lig'e yükselecek son takım olmak için, bugün saat 20.00'de Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

İKİ EKİP DE İDDİALI

Sakaryaspor hocası Serdar Bozkurt, "Büyük maç olacak. İnşallah kupayla döneriz" dedi. Kocaelispor kaptanlarından Burak Süleyman ise, "Türkiye'nin sayılı derbilerinden. Motiveyiz, Kupayı İzmit'e getireceğiz" diye konuştu.