Taş gibi Eyüp!

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup lideri Eyüpspor yoluna kayıpsız devam etti. İstanbul temsilcisi 29'da Timur Temeltaş'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 45+1'de Timur bir kez daha sahneye çıktı: 2-0. 69'da Serdar Cansu farkı 3'e çıkardı. 89'da Emre Keleşoğlu kendi ağlarını sarstı: 4-0. Eyüpspor bu sonuçla puanını 41'e taşıdı ve en yakın takipçisi Vanspor'dan 1 maç eksiği olmasına rağmen 4 puan farkı korudu.