4x4 tarzan

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Türkiye'deki profesyonel liglerin tek namağlup takımı olarak liderliğini sürdüren Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u da farklı geçti: 4-0. Siyah-beyazlıların gollerini; 16 ve 47'nci dakikalarda Zahit, 26'ncı dakikada penaltıdan Nizamettin ve 58'inci dakikada Emir attı. Bu skorla 16 haftada 14 galibiyet, 2 beraberlikle 44 puana ulaşan Manisa FK, en yakın rakibinin 14 puan önünde liderlik koltuğunu korudu.