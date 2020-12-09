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Erzincanspor 90+1’de yıkıldı

Misli.com 2. Lig 'ta ligin iddialı ekibi Erzincanspor, 'a konuk oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:31 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Erzincanspor 90+1’de yıkıldı

Misli.com 2. Lig 'ta ligin iddialı ekibi Erzincanspor, 'a konuk oldu. Kırmızı-siyahlılar 24'te Ethem Erboğa'nın golüyle öne geçti. Afyon 90+1'de Ferhan Evren'in sayısıyla 1 puanı kaptı. 22 puanla 4. sırada kaldı. Afyonspor ise 17 puanla 9. basamakta yer aldı.

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