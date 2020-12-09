Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin iddialı ekibi Erzincanspor, Afyonspor'a konuk oldu. Kırmızı-siyahlılar 24'te Ethem Erboğa'nın golüyle öne geçti. Afyon 90+1'de Ferhan Evren'in sayısıyla 1 puanı kaptı. Erzincan 22 puanla 4. sırada kaldı. Afyonspor ise 17 puanla 9. basamakta yer aldı.
Erzincanspor 90+1’de yıkıldı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin iddialı ekibi Erzincanspor, Afyonspor'a konuk oldu.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:31 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50