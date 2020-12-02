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Sakaryaspor'da 10 futbolcuda görüldü!

Misli.com 2 Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, 10 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirilirken, 21 oyuncunun karantinaya alındığı ifade edildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:07
Sakaryaspor'da 10 futbolcuda corona virüsü görüldü!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun yeni tip (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, toplam 21 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, maçı öncesi takıma Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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