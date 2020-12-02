Sakaryaspor'da 10 futbolcuda corona virüsü görüldü!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, toplam 21 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.