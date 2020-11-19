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Buldozer Eyüp

Lig lideri , eksi 2 puanda bulunan ’a acımadı ve maçı 7-0 kazanarak zirveye demir attı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:35 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Buldozer Eyüp
, 'a tam 7 gol attı... Misli.com 2. Lig 'ta lider ile son sıradaki takımın karşılaşmasında sürpriz çıkmadı. Eyüpspor'da tam 4 gol atarak maça damga vurdu. Karşılaşmada diğer golleri Muhammed Akarslan, Onur Eriş ve Taha Balcı kaydetti. yüzünden 3 puan silme cezası alan Karabük, sadece 1 puan toplayabildiği için eksi 2 puanla son sıraya demir attı. Lider Eyüpspor ise 9. galibiyetine uzanmayı başardı.
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