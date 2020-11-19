Buldozer Eyüp

Lig lideri Eyüpspor, eksi 2 puanda bulunan Karabükspor’a acımadı ve maçı 7-0 kazanarak zirveye demir attı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:35Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Eyüpspor, Karabükspor'a tam 7 gol attı... Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider ile son sıradaki takımın karşılaşmasında sürpriz çıkmadı. Eyüpspor'da Murat Yılmaz tam 4 gol atarak maça damga vurdu. Karşılaşmada diğer golleri Muhammed Akarslan, Onur Eriş ve Taha Balcı kaydetti. Borçları yüzünden 3 puan silme cezası alan Karabük, sadece 1 puan toplayabildiği için eksi 2 puanla son sıraya demir attı. Lider Eyüpspor ise 9. galibiyetine uzanmayı başardı.