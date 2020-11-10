Haberler TFF 2. Lig Çorum FK - Amedspor maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi!

- maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi!

Son dakika corona virüsü haberi... 2. Lig 'ta 14 Kasım Cumartesi günü oynanması planlanan - maçı, ev sahibi ekipte görülen corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 17:00
Çorum FK - Amedspor maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi!

Misli.com 2. Lig ekiplerinden olan 'da çıkan corona virüsü vakaları, 14 Kasım'da oynanacak maçının ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

3. Lig'de ise Fatsa Belediyespor - Diyarbekirspor karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Fatsa Stadı'nda oynanacak. 'ta 11. haftaya ait Amedspor - Kocaelispor karşılaşması 18 Kasım Çarşamba ve 3. Lig 1. Grupta 10. haftaya ait Diyarbekirspor - Edirnespor maçı 19 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stadı'nda oynanacak her iki maç da saat 13.00'da başlayacak.

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