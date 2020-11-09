GaleriSüper LigSon dakika: İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Süper Lig'in favorisi...
Son dakika: İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Süper Lig'in favorisi...
Süper Lig'de son dakika haberi... İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un içerisinde bulunduğu şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi hangi takım? İşte detaylar...
09 Kasım 2020 Pazartesi 14:20, Güncelleme 09.11.2020 14:22
Son dakika: İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Süper Lig'in favorisi...