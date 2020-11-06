Haberler TFF 2. Lig TFF 2. ve 3. Lig'den haberler (06.11.2020)

TFF 2. ve 3. Lig'den haberler (06.11.2020)

TFF 2. Lig 'un lideri Manisa FK'nin hocası , "Kupada Gümüşhane'yi devirerek iki kulvarda da iddiamızı gösterdik" dedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 00:07 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
TFF 2. ve 3. Lig'den haberler (06.11.2020)

TFF 2. Lig 'un lideri Manisa FK'nin hocası , "Kupada Gümüşhane'yi devirerek iki kulvarda da iddiamızı gösterdik" dedi.

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup ekibi Nazilli Belediye'de yönetim, forma kampanyası başlattı. Kulübe en az 200 TL bağış yapana forma hediye edilecek.

Yomraspor kupadaki maçında, COVİD-19 Salgını Talimatı'nın 7/11 maddesine uymadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

3. turda Darıca GB, Zonguldak'ı deplasmanda 3-2 yendi. Darıca'nın gollerini Nebi, Berat ve kendi kalesine Berkan attı. Ev sahibinde ise Oktay ve penaltıdan Tezcan kaydetti.

2. Lig ekibi Afyon, 3. Lig temsilcisi Karabük'ü 2-1 mağlup etti. 36'da Afyon'da Görkem penaltı kazandı, Yusuf attı: 1-0. 59'da Mert, golü buldu: 2-0. 88'de Berk sert vurdu: 2-1.

3. Lig 4. Grup ekibi Muğla, Samsunspor'u 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda 3-1 yendi. Samsun 29'da Enes'le öne geçti. Muğla 30 ile 38'de İbrahim ve 55'te Mehmet'le güldü.

BİZE ULAŞIN