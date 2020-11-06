TFF 2. ve 3. Lig'den haberler (06.11.2020)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un lideri Manisa FK'nin hocası Serkan Özbalta, "Kupada Gümüşhane'yi devirerek iki kulvarda da iddiamızı gösterdik" dedi.



MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup ekibi Nazilli Belediye'de yönetim, forma kampanyası başlattı. Kulübe en az 200 TL bağış yapana forma hediye edilecek.



Yomraspor kupadaki Kayseri maçında, COVİD-19 Salgını Talimatı'nın 7/11 maddesine uymadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

3. turda Darıca GB, Zonguldak'ı deplasmanda 3-2 yendi. Darıca'nın gollerini Nebi, Berat ve kendi kalesine Berkan attı. Ev sahibinde ise Oktay ve penaltıdan Tezcan kaydetti.



2. Lig ekibi Afyon, 3. Lig temsilcisi Karabük'ü 2-1 mağlup etti. 36'da Afyon'da Görkem penaltı kazandı, Yusuf attı: 1-0. 59'da Mert, golü buldu: 2-0. 88'de Berk sert vurdu: 2-1.



3. Lig 4. Grup ekibi Muğla, Samsunspor'u 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda 3-1 yendi. Samsun 29'da Enes'le öne geçti. Muğla 30 ile 38'de İbrahim ve 55'te Mehmet'le güldü.