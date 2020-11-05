Almanya'da doğup büyüyen Cengiz Ötkün, kariyerini Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Çorum FK'da sürdürüyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Almanya'dan gelip Türkiye'de boy gösteren futbolcuların burada yaşadıklarını anlattı. Adaptasyon sürecinin oyuncudan oyuncuya değiştiğini söyledi. İşte Cengiz'in Burcu Eken'e yaptığı o açıklamalar:

HOCAMIZ ÇOK TECRÜBELİ

"Bahri kaya hocamız ligi bilen, tecrübeli ve çok mütevazı bir hoca. Böyle bir hocayla çalışıyor olmak beni pozitif motive ediyor. Ligin ilk üç maçında taraftarımızı üzdük fakat İnegöl maçıyla toparladığımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda oynadığımız Niğde maçı da taraftarımızın yüzünü güldürdü. Ben de 2 gol attığım için mutluyum. Ligin sonunda şampiyon olursak tarih yazarız lakin şimdilik hedefimiz Çorum FK'yı daha üst sıralara taşımak"

KOLAY ALIŞAMADIM

"Günümüzde Türkiye'de forma giyen oyuncuların çoğu Almanya'dan ya da diğer ülkelerden gelen gurbetçilerden oluşuyor. Aslında burada da çok yetenekli isimlir var. Bunlardan biri şu an ligin dinamiklerini iyi bilen, alt yapı eğitimini Türkiye'de almış Sinan Kurumuş. Onun ile birlikte oynamak çok keyifli. Önemli bir futbolcu"

A TAKIM SEVİYESİ ZOR

"Türkiye'de oyuncuların gelişim dönemleri biraz sıkıntılı oluyor. A Takım seviyesine gelince problem yaşıyorlar. Özellikle belli bir süre geçtikten ve para kazanmaya başladıktan sonra sıkıntılar daha çok ortaya çıkıyor. Oyuncuların futbolcu sadece para olarak görmemeleri lazım. Bunun için alt yapıya daha fazla destek verilmeli. Ben alt yapı eğitimimi Almanya'da aldım. Bu sebeple Türkiye'ye alışmam biraz uzun sürdü"

MEDENİYETİN BEŞİĞİ ÇORUM

"Çorum şehri güzel ve modern bir yer. Tarihi olarak da Anadolu'nun bilinen en eski başkenti. Futbola çok önem veren bir şehir olduğunu imza atmaya geldiğim ilk gün anladım. Ayrıca kökleri 7000 yıl öncesine kadar dayanan medeniyetler beşiği Çorum'un gezilecek tarihi ve turistik yerleri de bulunmaktadır. Ben de koronavirüs sebebiyle çok fazla insana temas etmeden boş vakitlerimde bu yerleri geziyorum. Münih'te büyümüş birisi olduğum için biraz farklı gelse de burada futbol oynuyor olmaktan çok mutluyum"