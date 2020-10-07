Haberler TFF 2. Lig Manisa FK'da Mustafa Durak'ın lisansı çıktı

Manisa FK'da 'ın lisansı çıktı

2. Lig 'un liderlik koltuğunda oturan Manisa FK, 'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı 'ın lisansını çıkarttığını duyurdu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:58 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:59
Manisa FK'da Mustafa Durak'ın lisansı çıktı

Misli.com 2'nci Lig 'ta 3'te 3 yaparak zirveye yerleşen Manisa Futbol Kulübü'nde transferin son gününde 1'inci Lig ekibi Beypiliç 'dan 2 yıllığına anlaşma sağlanan 'ın lisansı çıktı.

Manisa FK gibi bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten 32 yaşındaki sol kanat, "2'nci Lig'e geldim ama çok büyük bir kulübe geldim. Transferde emeği geçen başta başkanımız ve diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Manisa FK hedefleri olan bir kulüp. Ben de bu hedefler için elimden geleni yapacağım. İnşallah sezon sonunda istediğimiz üst lige çıkacağız" dedi. Manisa FK'da Mehmet Zahit Çınar, transferin son günü Etimesgut Belediyespor'a kiralık gönderildi.

BİZE ULAŞIN