Ender Hekimoğlu’nda

Hekimoğlu Trabzon, Erzin'in 2000 doğumlu sol beki Ender Gör ile anlaştı. 2. Lig ekibi bu sezon; Yasin Palaz, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Demircan, Sezer Özmen ve Mehmet Sak'tan sonra 6. transferini yaptı.