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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 2. Lig Ender Hekimoğlu’nda

Ender Hekimoğlu’nda

Ender Hekimoğlu’nda

Hekimoğlu Trabzon, Erzin'in 2000 doğumlu sol beki Ender Gör ile anlaştı. 2. Lig ekibi bu sezon; Yasin Palaz, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Demircan, Sezer Özmen ve 'tan sonra 6. transferini yaptı.

Hekimoğlu Trabzon, Erzin'in 2000 doğumlu sol beki Ender Gör ile anlaştı. 2. Lig ekibi bu sezon; Yasin Palaz, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Demircan, Sezer Özmen ve 'tan sonra 6. transferini yaptı.

  1. 14.8.2020
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