Sivas’ta durmak yok!

2. Lig ekibi Sivas Belediyespor, sözleşmesi biten Ozan Kılıçoğlu ve Uğur Bulut ile yeniden anlaştı. Geçen sezon 19 maçta 1 gol, 1 asistle oyanayan orta saha Ozan'la 1; 4 maça çıkan stoper Uğur'la ile 2 yıllık yeni kontrat yapıldı.