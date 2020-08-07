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07 Ağustos 2020, Cuma
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’ta durmak yok!

Sivas’ta durmak yok!

2. Lig ekibi Belediyespor, sözleşmesi biten ve Uğur Bulut ile yeniden anlaştı. Geçen sezon 19 maçta 1 gol, 1 asistle oyanayan orta saha Ozan'la 1; 4 maça çıkan stoper Uğur'la ile 2 yıllık yeni kontrat yapıldı.

2. Lig ekibi Belediyespor, sözleşmesi biten ve Uğur Bulut ile yeniden anlaştı. Geçen sezon 19 maçta 1 gol, 1 asistle oyanayan orta saha Ozan'la 1; 4 maça çıkan stoper Uğur'la ile 2 yıllık yeni kontrat yapıldı.

  1. 7.8.2020
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