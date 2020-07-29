Berkay yuvaya döndü - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Berkay yuvaya döndü

Berkay yuvaya döndü

Berkay yuvaya döndü

2. Lig'in yeni ekibi , orta alana önemli bir takviye yaptı. Yeşil-siyahlılar, Altınordu'dan ile anlaştı.

2. Lig'in yeni ekibi , orta alana önemli bir takviye yaptı. Yeşil-siyahlılar, Altınordu'dan ile anlaştı. Kocaeli altyapısında yetişen 31 yaşındaki ön libero, 2.5 sezondur Altınordu'da oynuyordu. Berkay, bu sezon 24 maçta görev yaptı.

  1. 29.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berkay yuvaya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA