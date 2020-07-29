Berkay yuvaya döndü

TFF 2. Lig'in yeni ekibi Kocaeli, orta alana önemli bir takviye yaptı. Yeşil-siyahlılar, Altınordu'dan Berkay Samancı ile anlaştı. Kocaeli altyapısında yetişen 31 yaşındaki ön libero, 2.5 sezondur Altınordu'da oynuyordu. Berkay, bu sezon 24 maçta görev yaptı.