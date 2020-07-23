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23 Temmuz 2020, Perşembe
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diriliyor

Elazığ diriliyor

'da ocak ayında gerçekleşen 6.8 şiddettindeki depremin olumsuz etkisi geçiyor.

'da ocak ayında gerçekleşen 6.8 şiddettindeki depremin olumsuz etkisi geçiyor. 2. Lig'de alınan kararla bu sezon da mücadele edecek çalışmalara erken başladı. Takımın mevcut futbolcu kalitesinin iyi olduğunu belirten Elazığspor , "Antrenmanlara da erken başlamamız bizim adımıza büyük avantaj. Birçok takımdan bu konuda öndeyiz" dedi. Morallerin yerinde olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "İnşallah transfer tahtasını da açabilirsek iyi bir kadro kuracağımız inancındayım. Lig uzun bir maraton ve bu süreçte illaki alternatif futbolculara ihtiyacınız olacak. Kadromuzda iyi isimler de var" ifadelerini kullandı.
  1. 23.7.2020
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