Ankara sürprizi - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Ankara sürprizi

Ankara sürprizi

Ankara sürprizi

’nin ligleri tescil etmesi sonrası aldığı çekilme kararından dönen , rakibini ’nun golleriyle geçip yarış dışında bıraktı.

Federasyonun ligleri tescil etmesi sonrası maçlara çıkmama kararı alan , play-off mücadelesinde Sakaryaspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. ikincisi Ankara Demirspor ile 5'incisi Sakaryaspor'un mücadelesinde ilk yarıyı 'nun attığı golle 1-0 önde kapatan başkent temcisi, 81'de aynı isimle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Son dakikada Abdulaziz Solmaz'ın attığı gol, Sakaryaspor'a yetmedi: 2-1. Tescil edilen normal sezonu şampiyon Bandırmaspor'un 3 puan ardından ikinci bitiren Ankara DS, Sakaryaspor'u yarış dışı bıraktı. Ankara Demirspor, cuma akşamı saat 20.00'de Tuzlaspor ile final için kapışacak.
  1. 21.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA