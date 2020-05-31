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31 Mayıs 2020, Pazar
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Ligin en golcüsü

Ligin en golcüsü Tayyib Kanarya

'un forveti , bu sezon 22 maçta 20 gol ve 3 asiste imza attı. 24 yaşındaki Tayyib, profesyonel liglerde en çok gol kaydeden isim oldu.

'un forveti , bu sezon 22 maçta 20 gol ve 3 asiste imza attı. 24 yaşındaki Tayyib, profesyonel liglerde en çok gol kaydeden isim oldu. 1962 dakika sahada kalan ve 22 maçın 13'ünde de golü bulan Tayyib, 1 kez de hat-trick yaptı.
  1. 31.5.2020
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