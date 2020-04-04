Manisa’dan bin haneye destek

Beyaz Grup ekibi Manisa FK, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü bin aileye gıda yardımında bulundu.

Beyaz Grup ekibi Manisa FK, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü bin aileye gıda yardımında bulundu. Paketleri ailelere ulaştırmak için hazırlayan futbolcular, zor durumda olanların her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.