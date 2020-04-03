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03 Nisan 2020, Cuma
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''Önce sağlık sonra ''

''Önce sağlık sonra futbol''

ekibi FK'nin teknik patronu , sezonun geleceğini yorumladı. Önceliğin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten Cihat Arslan, "Salgın tehlikesi geçtiğinde liglerin oynanarak tescil edilmesinden yanayım. Salgını atlatıp ardından liglere başlamalıyız. Planlama ailesinden görüş alarak ortak akılla yapılmalı" diye konuştu.

Beyaz Grup ekibi FK'nin teknik patronu , sezonun geleceğini yorumladı. Önceliğin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten Cihat Arslan, "Salgın tehlikesi geçtiğinde liglerin oynanarak tescil edilmesinden yanayım. Salgını atlatıp ardından liglere başlamalıyız. Planlama ailesinden görüş alarak ortak akılla yapılmalı" diye konuştu.

  1. 3.4.2020
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