''Önce sağlık sonra futbol''

Beyaz Grup ekibi Manisa FK'nin teknik patronu Cihat Arslan, sezonun geleceğini yorumladı. Önceliğin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten Cihat Arslan, "Salgın tehlikesi geçtiğinde liglerin oynanarak tescil edilmesinden yanayım. Salgını atlatıp ardından liglere başlamalıyız. Planlama futbol ailesinden görüş alarak ortak akılla yapılmalı" diye konuştu.