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03 Nisan 2020, Cuma
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Hayali

Hayali Süper Lig

Menemen formasını 10 yıldır terleten , tek hayalinin sarı-lacivertli formayla 'de oynamak olduğunu söyledi.

Menemen formasını 10 yıldır terleten , tek hayalinin sarı-lacivertli formayla 'de oynamak olduğunu söyledi. 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluklar yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, "Burada çok uzun yıllardır forma giyiyorum. Tek hayalim Süper Lig'de forma giymek. İnançlıyım" dedi.

  1. 3.4.2020
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