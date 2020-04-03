Hayali Süper Lig

Menemen formasını 10 yıldır terleten Murat Erdemir, tek hayalinin sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de oynamak olduğunu söyledi. 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluklar yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, "Burada çok uzun yıllardır forma giyiyorum. Tek hayalim Süper Lig'de forma giymek. İnançlıyım" dedi.