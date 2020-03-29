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29 Mart 2020, Pazar
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Alkışlar İlyas’a

2. Lig'de forması giyen , koronavirüs nedeniyle geçimini sağlayamayan ailelere yardım ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun şarkıcı 'in başlattığı "" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediği öğrenildi

2. Lig'de forması giyen , koronavirüs nedeniyle geçimini sağlayamayan ailelere yardım ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun şarkıcı 'in başlattığı "" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediği öğrenildi
  1. 29.3.2020
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