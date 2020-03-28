İki ihtimal var!
Samsun’un teknik menajeri Uyar: Ligler ya tescil edilir ya da oynanır. Başka ihtimal yok.
Samsunspor'un teknik menajeri Yücel Uyar, liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 28 hafta maç yapılan bir ligin oynanmamış kabul edilemeyeceğini vurgulayan Uyar, bu iddialara karşı çıktı: "Ya ligler bu şekilde tescillenecek ya da geride kalan maçlar oynanacak. Başka ihtimal yok. Kimse Samsunspor'u tekrar 2. Ligi'nde oynatamaz. Rekor kıracağımız bir senede şampiyonluk elimizden alınamaz."
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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