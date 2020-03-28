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28 Mart 2020, Cumartesi
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İki ihtimal var!

İki ihtimal var!

’un teknik menajeri Uyar: Ligler ya tescil edilir ya da oynanır. Başka ihtimal yok.

'un teknik menajeri Yücel Uyar, liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 28 hafta maç yapılan bir ligin oynanmamış kabul edilemeyeceğini vurgulayan Uyar, bu iddialara karşı çıktı: "Ya ligler bu şekilde tescillenecek ya da geride kalan maçlar oynanacak. Başka ihtimal yok. Kimse Samsunspor'u tekrar 2. Ligi'nde oynatamaz. Rekor kıracağımız bir senede şampiyonluk elimizden alınamaz."

  1. 28.3.2020
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