İki ihtimal var!

Samsunspor'un teknik menajeri Yücel Uyar, liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 28 hafta maç yapılan bir ligin oynanmamış kabul edilemeyeceğini vurgulayan Uyar, bu iddialara karşı çıktı: "Ya ligler bu şekilde tescillenecek ya da geride kalan maçlar oynanacak. Başka ihtimal yok. Kimse Samsunspor'u tekrar 2. Ligi'nde oynatamaz. Rekor kıracağımız bir senede şampiyonluk elimizden alınamaz."