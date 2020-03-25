Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız
TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, bakanlığın evde kal çağrısına uyarak futbolcularla birlikte evde kaldıklarını söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) istediği takdirde koronavirüs testi yaptırmaya hazır olduklarını söyledi.
"SAĞLIĞIMIZ İÇİN EVDE KALIYORUZ"
Zonguldak Kömürspor Başkanı Hürfikir, "Şu anda 3. ligde bir takım antrenmanlara başlamış ve tepki görünce tekrar sonlandırılmış. Bizimde ne yapacağımız belli değil. Biliyorsunuz şu an futbolda önce sağlığımız önemli. Koronavirüsün temizlenmesi konusunda devletimiz büyük çaba gösteriyor. Bizlerde futbolcularımızla birlikte devletimizin dediklerine uyarak evde kalıyoruz. Uymaya da devam ediyoruz. Kendimizi bu sayede koronavirüsten korumaya çalışıyoruz. Evde hayat var. Herkesin sağlığı için evde kalması gerek" şeklinde konuştu.
"OYUNCULAR UZAKTAN TAKİP EDİLİYOR''
Futbolcuların uzaktan takip edildiğini ifade eden Başkan Hürfikir, "Kondisyoner Barış Şeref hocamız oyunculara günlük olarak antrenman programı gönderiyor. Oyuncular da bunları evde yapıyor. Yaptıkları hareketleri bize videosunu göndererek bizlerde buradan takibini yapıyoruz. Bu sayede oyuncuların kondisyonlarını korumaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda gerekirse toplantılarımızı da telefonla görüntülü şekilde yapacağız" diye konuştu.
"TFF İSTERSE KORONA TESTİ YAPTIRIRIZ"
Başkan Hürfikir, Türkiye Futbol Federasyonu istediği takdirde koronavirüs testini yaptıracaklarını söyleyerek, "Test konusunda şu an için bize gelen bir şey yok. Zaten test Zonguldak'ta yapılmıyor. Onun için numuneler alınarak başka illere gönderiliyor. Gerekirse yaptırırız. Sorun değil. Bizler sağlığımız için evde kalıyoruz. Süper Lig kulüpleri yaptırmaya başladı. Belki ilerleyen günlerde bizden de isteyebilirler" diye konuştu.
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