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23 Mart 2020, Pazartesi
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'da derin sessizlik

Samsunspor'da derin sessizlik

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 'da teknik heyetinden futbolcusuna, yönetiminden personeline varana kadar herkes evine kapandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 'da teknik heyetinden futbolcusuna, yönetiminden personeline varana kadar herkes evine kapandı. Futbolculara verilen 5 günlük iznin ardından tesislerde adeta derin bir sessizlik hakim. Güvenlik görevlilerinden başka kimsenin olmadığı Nuri Asan Tesisleri'nde medya departmanı, muhasebe, sekretarya, yiyecek içecek personeli ve malzemeciler dahil herkes evine gönderildi. Samsunspor'un kalbi olan tesislerde şu anda sadece güvenlik görevlileri mesai yapıyor. Takım 25 Mart'ta yeniden toplanacak.
  1. 23.3.2020
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