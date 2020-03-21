‘Koronavirüsü yeneceğiz’

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, liglerin ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Herkesin koronavirüs salgını konusuna odaklandığına işaret eden Sağlam, "Maalesef belki de yüzyılda bir yaşanan sıkıntılı bir süreçteyiz. Tek bir konuya odaklanmış durumdayız ve tek düşüncemiz salgınla mücadele edip sağlıklı, huzurlu günlerimize dönmek" diye konuştu. 'Liglerin ertelenmesi olması gereken bir karar' diyen Ertuğrul Sağlam, "Ligdeki rakiplerimizle kıyaslanmayacak bir rakibimiz var. Çok güçlü, çok sinsi bir rakip. Önümüzdeki maç koronavirüsle olacak. Olağanüstü bir mücadele sergileyerek bu mücadeleyi kazanmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

Sağlam, "Devlet büyüklerimizin, hekimlerimizin direktifleri dışına çıkmayalım. Burası Samsun. En umutsuz olunan zamanda Milli Mücadele buradan başladı. Bu belayı da defedeceğiz" ifadesini kullandı.