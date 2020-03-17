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17 Mart 2020, Salı
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adım adım

Bandırma adım adım

’u yenerek ’ta liderliğini koruyan ’da , “Bütün maçlar aynı zorlukta geçecek. Çalışmalarımızı bu yönde yaparak mutlu sona ulaşmak istiyoruz’’ sözlerini sarf etti.

'u yenerek 'ta liderliğini koruyan 'da , "Bütün maçlar aynı zorlukta geçecek. Çalışmalarımızı bu yönde yaparak mutlu sona ulaşmak istiyoruz'' sözlerini sarf etti.
  1. 17.3.2020
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