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11 Mart 2020, Çarşamba
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’da kritik zirve

Samsun’da kritik zirve

lideri ’da, Sancaktepe maçının ardından kente dönmeyen ve kurmayları ’la , başkanlığında ’da toplandı.

lideri 'da, Sancaktepe maçının ardından kente dönmeyen ve kurmayları 'la , başkanlığında 'da toplandı. Zirvede, gelecek sezon yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı.
  1. 11.3.2020
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