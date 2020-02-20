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20 Şubat 2020, Perşembe
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Gevşeme olmayacak

Gevşeme olmayacak

hocası , "Şampiyonluk garanti olana kadar motivasyonumuzda gevşeme olmayacak" dedi.

hocası , "Şampiyonluk garanti olana kadar motivasyonumuzda gevşeme olmayacak. Rakibimiz puan kaybetmeye, biz de kazanmaya devam ediyoruz. Bu alınan sonuçlar bizi kesinlikle rehavete düşürmeyecek. Pazar günkü maçı düşünüyoruz" dedi.
  1. 20.2.2020
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